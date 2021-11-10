在經歷越南和中國的新冠疫情捲土重來、導致生產放緩或停產數周的教訓後，全球主要的服飾和品牌鞋公司正持續將生產轉移到更靠近其美國和歐洲門市的國家，如巴爾幹半島和拉丁美洲。

此時也正值全球航運大堵塞使成本持續攀升，迫使企業重新思考其位在亞洲的低成本製造中心，以及全球供應鏈布局。

西班牙時裝零售商Mango表示，該公司已經加速在土耳其、摩洛哥和葡萄牙等國家擴大本地生產的進程。2019年該公司主要向中國和越南採購產品。Mango向路透社表示，2022年該公司將「大幅」增加在歐洲本地製造的產品數量。

美國男女鞋和時尚配件公司Steve Madden上周三透露該公司已經縮減在越南的生產，並將其50%的鞋類生產從中國轉移到巴西和墨西哥。

Crocs此前亦表示，公司正在將休閒鞋的生產轉移到印尼和波士尼亞等國家。

儘管中國仍然為美國和歐洲連鎖服飾店生產大部分的產品，但服飾和鞋類大廠對烏克蘭、摩洛哥、捷克，以及羅馬尼亞、保加利亞和土耳其等巴爾幹半島國家越來越感興趣。

供應鏈風險管理公司Overhaul執行長Barry Conlon表示，我們看到前蘇聯國家的貨運和卡車運輸大幅成長，例如匈牙利和羅馬尼亞。

根據土耳其服飾商會統計，受惠於來自歐盟的訂單激增，土耳其今年的服裝出口額估將達到200億美元，較2020年的170億美元大幅成長，料將創下歷史新高。

在中美洲的瓜地馬拉，截至今年8月底服裝出口額已突破10億美元，較2020年同期大幅成長34.2%，甚至較2019年疫情爆發之前的同期還高出8.8%。

不過，可以確定的是，儘管越南最近的防疫停工造成生產嚴重中斷，但許多公司仍然高度依賴越南。越南政府在上個月表示，受到防疫限制措施和人力短缺影響，越南今年的服飾出口額恐將落後目標，且在最壞的情況下，這個差距可能達到50億美元。