連鎖餐飲集團六角(2732)受貨運塞港及三級警戒衝擊，2021年第三季旺季不旺、僅自近1年低點小幅回升，每股盈餘（EPS）0.43元。不過，在旺季遞延效益及餐飲需求回溫下，10月營收強勁回升至今年次高，預期第四季營運可望顯著回溫、全年營收仍可望優於去年。

六角董事會通過2021年第三季財報，前三季合併營收30.29億元、年增1.19％，仍創同期次高，但毛利率39.8％、營益率2.73％雙探同期新低，使歸屬母公司稅後淨利0.61億元、年減21.07％，每股盈餘1.42元，亦雙創同期新低。

以此推算，六角第三季合併營收9.81億元，季增2.52％、但年減23.76％，自近1年低點回升。但毛利率38.06％、營益率1.38％雙創新低。不過，歸屬母公司稅後淨利0.18億元，季增8.11％、但年減達66.13％，每股盈餘0.43元，自近1年低點回升。

六角表示，第三季營運旺季表現不如預期，主因全球貨運塞港問題嚴峻，影響海外原料銷貨業績，以及旗下經營餐食品牌的王座，營運受三級警戒禁止內用衝擊。雖然塞港問題仍在，但第三季海外原料銷貨業績呈現逐月微幅成長，可見狀況已逐漸紓緩。

六角亦公布10月自結合併營收4.02億元，較9月3.54億元成長達13.52％、較去年同期3.41億元成長達18.01％，站上今年次高、改寫同期次高。累計前10月合併營收34.33億元，較去年同期33.35億元成長2.93％，續創僅次於2019年的同期次高。

六角表示，10月營收顯著回升，除了「Chatime日出茶太」原料銷貨成長、遞延出貨效益外，主要受惠國內疫情趨緩、防疫措施鬆綁，配合振興五倍券助攻，餐飲需求回溫帶動旗下王座10月合併營收顯著回升至0.83億元，月增達44.54％、年增5.35％，創近14月高點。

六角表示，「Chatime日出茶太」第三季新增瑞典、芬蘭、東帝汶、愛爾蘭及保加利亞5國代理商，並在帛琉第一大城柯羅（Koror）開出2家門市。隨著全球市場陸續境內解封，第四季全球展店動能再啟、估淨增逾60家門市，使今年門市數估淨增逾15％。

由於海外各經銷商庫存水位已偏低，且全球塞港問題進一步紓緩，六角預期第四季海外原料銷售可望出現旺季遞延效應。加上國內警戒降級後餐飲需求已見明顯成長，旗下王座營收將挑戰今年新高、單月有機會達損益兩平，將使集團今年營收逐季成長、仍可望優於去年。

六角指出，目前疫苗覆蓋率越高的國家，消費復甦力道明顯強勁，「Chatime日出茶太」第三季在加拿大、澳洲與歐洲多國市場的同店營收均季增達雙位數，加拿大更季增達3成，未來隨著全球逐步放寬旅遊禁令，可望使集團營運重返成長軌道。

六角表示，目前國際環島策略已在峇里島、長灘島、馬爾地夫、關島與斐濟等地設點，明年預計插旗東非的模里西斯、歐洲法屬瓜地落普與圭亞那等地，積極布局國際島嶼旅遊市場，全球門市數成長率將重返逾2成強勁動能，使明年全球門市數上看1500家。