台東縣觀光協會推出「台東消費券3.0」，有在地100多家業者加入。（莊哲權攝）

政府的各種加碼券不僅要抽籤，而且只能用1次，台東縣觀光協會推出「台東消費券3.0」，在台東近百家參加的業者消費，結帳時只要出示以手機下載的台東消費券，就可享有50元至1000元等各種折扣，不用抽，統統有獎，不同的消費行為還可無限次數使用。

台東縣觀光協會配合台東縣政府疫後產業振興補助方案，自11月15日起至12月31日止推出「台東消費券3.0」優惠方案，共有100多家台東旅宿、餐飲、伴手禮、茶莊、旅行業、租車等業者參加，只要手機下載台東消費券，就能隨時隨處享受折扣優惠，活動期間不限次數使用，這家用過，別家還可再用。

台東縣觀光協會潘貴蘭表示，消費者在活動期間只要是以振興券作或現金支付，結帳時出示手機中台東消費券的圖示，就可以享有各種折扣，比如遊客在台東甲飯店入住時使用1000元台東消費券折扣，隔天換住另1家飯店時一樣可以繼續使用1000元的折扣券。

她說，該協會去年3月創全台之先推出「台東消費券1.0」時即造成極大轟動，協會社群及辦公室電話接到手軟，還有各縣市政府詢問具體作法，其受歡迎程度可見一斑。

台東縣觀光協會說明，台東消費券是電子圖檔、可利用手機至活動網站下載到相簿圖檔，折扣內容分為1000、500、300、100、50元5種，消費者於活動期間至參加業者的場所消費，不論是以振興券或現金支付，都即可用手機出示台東消費券圖檔，依業者公告的優惠直接獲得折扣，消費者可多次使用折抵。

歡迎遊客利用台東消費券3.0行銷官網https：／／www.ttva.com.tw）查詢各家業者的使用台東消費券的折扣內容。