桃園市龍潭警分局日前接獲線報洪姓男子等人販賣槍枝及毒品，員警喬裝買家長期蒐報，在台東逮捕嫌犯。（翻攝照片）

桃園市龍潭警分局日前接獲線報洪姓男子等人販賣槍枝及毒品，員警喬裝買家長期蒐報，等嫌犯在台東縣交易後，隨即調派優勢警力9日凌晨漏夜南下查緝，不費一槍一彈即當場制伏販賣槍毒的洪姓及李姓嫌犯，並查獲改造槍枝3支、子彈106顆及大麻4包，詢後全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品等罪嫌移送法辦。

龍潭分局獲報後，組成專案小組，由員警佯裝買家與28歲洪嫌及27歲的李嫌2人，約定於9日中午在台東縣一處宮廟前交易處時，發現該2嫌駕駛自小客車出現，殊不知警方已掌握行蹤並全程跟監，惟生性狡猾的嫌犯仍有所顧慮，開車在宮廟附近不斷繞路，並在車上觀察周邊及買家動態。專案小組考量嫌犯隨身攜帶槍枝交易，有高度危險，不敢輕忽大意，在交易現場周邊以優勢警力嚴密監控縝密部署，見時機成熟時，旋即趨前逮捕並查獲扣案槍毒，警方目前仍積極向上溯源，持續追查有關槍砲、毒品來源。

龍潭分局分局長蔡啟仁呼籲：迅速的偵破槍毒案，無非是替社會剷除一大毒瘤，掃蕩槍毒維護社會治安，警方責無旁貸！民眾倘發現不法情事，應即離開並就近向警察機關通報，共同打擊犯罪，以維護良好的治安環境。

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