全球暢銷輕小說改編動畫《刀劍神域》是以未來遊戲世界為背景，世界首款將大腦與身體訊息導入虛擬世界「艾恩葛朗特」的「完全潛行」式線上角色扮演遊戲，在遊戲中玩家們卻賭上自己真實性命戰鬥。歷經本篇十年的今日，觀眾們眼中永遠不敗的「閃光副團長」亞絲娜迎來了主要舞台。

本周五（12日）即將上映的劇場版《刀劍神域劇場版-Progressive-無星夜的詠嘆調》，不同於穿梭各種遊戲世界的本篇劇情，主角「亞絲娜」回歸為普通學生，原初對於遊戲並不熱衷的她，卻在一切的起始點「艾恩葛朗特」中，面臨不舉起武器，就會在虛擬世界中被系統怪物殺死，現實生命也同時結束的抉擇，與人氣極高的本篇故事相比，電影將亞絲娜面對的生存課題描繪得更加細緻。

本篇小說主要描述獨行玩家「桐人」歷經了資源豪取強奪與生死矛盾，成為唯一擁有16連擊絕技的唯一玩家後，在各個遊戲世界冒險。遊戲起始的存亡設定，是因為天才「茅場晶彥」計畫將萬名玩家囚禁在遊戲中欣賞，唯有將「艾恩葛朗特」一百層全數破關，玩家們才能在虛擬世界與現實世界中同時存活下來。

原作與動畫中屢獲高人氣，並於各遊戲世界都對主角「桐人」不離不棄的「亞絲娜」，在破關最前線的戰鬥公會「血盟騎士團」擔任副團長，為玩家的生還率奮鬥，是大家眼中唯一的「女神」，意氣風發、不可一世的她，沒想到竟然也是從無辜的傻白甜學生，萬名迷惘的玩家中不斷瀕臨崩潰而蛻變成長的「獨行玩家」。

雖然動畫中數度有桐人拯救亞絲娜的情節，但是亞絲娜相對於其他登場角色，永遠是姐姐般的存在，經常最優先理解事件的脈絡，讓人難以相信她原本不接觸遊戲世界，透過亞絲娜視角描述的「艾恩葛朗特」不僅複雜且無情，系統怪獸的攻擊也數度將她逼到絕境，然而面對死亡已是既定事實，她將如何以信念扭轉這個死亡遊戲，令人期待。