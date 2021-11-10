台中市第二選區立委藍綠正式開戰，民進黨提名的林靜儀今日下午分別前往清水、梧棲拜會市議員楊典忠、王立任。林靜儀對於被指空降「這件事很好笑」，表示，自己在台中念書，工作將近20年，不像他們出生就開始準備當政治人物，「我是當醫生到一個程度，才來當政治人物，這個應該不叫空降！」

台中第二選區立委參選人林靜儀前往清水拜會市議員楊典忠。（王文吉攝）

林靜儀拜會黨籍民代，同步啟動陸戰計畫，她在受訪時表示，此行來拜會議員，議員帶著跑，其實民進黨一直進行陸戰，只不過部分團體組織被陳舊勢力所把持，導致地方公職人員比較難以接近，不是因為我們不努力。

針對對手強調在地，對比她空降，林靜儀先是肯定顏家在地耕耘很久，好處就是，對地方很熟，但舊的結構綑綁暫時沒辦法鬆開。民進黨在這邊就是沒有在地，因此今天來拜會市議員，地方上有6席地方經營非常久的資深議員，未來都會是中央跟地方合作最紮實的力量。

林靜儀強調，所有合作都是中央國會議員及地方的民意代表等公職一起來努力，不可能立委做到跟里長一樣。被指空降這件事很好笑，她在台中念書，工作將近20年，自己一直都在中部，只是過去在政治圈內，沒有像他們這樣子，出生就開始準備當政治人物，我是當醫生到一個程度，才來當政治人物，這應該不叫做空降吧！

媒體詢問，顏家在地方服務紮實，當地選民將投票當作報恩，有點人情壓力，非得投顏家人不可，能否突破顏家高牆？對此林靜儀說，選民將全力藉由選票交託給政治人物，也就是代議士，為民眾監督國家，選民手上的選票是權力，而不是恩情。當然過去有很多地方結構綑綁，對於很多單純的民眾而言，會覺得受到幫助，手上的選票是唯一能報答的。

林靜儀呼籲，所有從政的人，要很謹慎地來看待這張選票，那是一個權力的委託，我們是接受選民委託，而不是讓選民還我們恩情。