國產羊肉在冬天銷量比夏天好，有些專門販售羊肉爐、羊肉湯的店家，甚至只有冬天才會營業。（張毓翎攝）

夏天民眾喜歡羊肉的熱炒料理。（張毓翎攝）

天氣愈來愈冷了，提到冬天進補的重要食品，不少人首先想到的就是羊肉，隨著疫情趨緩，餐飲從谷底回溫，羊肉的市場需求量變大，國產羊肉最新拍賣價每公斤285元，相較今年夏年提高4至5成。

國產羊專賣店業者陳奇男表示，他除了販售羊肉料理，還代理批發新鮮羊肉，夏天民眾喜歡羊肉的熱炒料理，冬天則是羊肉爐最熱銷，因為有親戚飼養肉羊，所以他同時也經營生羊肉的宅配銷售。

陳奇男提到，整體來說，國產羊肉在冬天銷量比夏天好，有些專門販售羊肉爐、羊肉湯的店家，甚至只有冬天才會營業，且每年隨著農曆春節逼近，羊肉的拍賣價也會跟著水漲船高。

陳奇男說，夏天是羊肉業者的淡季，今年再加上疫情擾亂，餐廳無法內用，買氣更冷清，因為現在疫情緩和，生意逐漸恢復，昨日雲林肉品市場羊隻的拍賣均價每公斤來到285元，價格較今年夏天多出4至5成。

台南羊隻飼養頭數為全台第一，市府農業局動保處指出，台南養羊戶共計222戶，飼養2萬2000頭，其中肉羊1萬2200頭、乳羊9160頭。

動保處說，每年針對羊隻進行重要傳染病檢驗，包含布氏桿菌病檢驗、口蹄疫血清抗體監測、乳羊結核病檢驗，今年至今檢驗結果皆呈陰性，未出現相關疫情，消費者可安心選購。