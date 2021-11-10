台中捷運公司於2018年舉辦的對外公開招募員工作業，竟然出現高分落榜、低分錄取的情況，監察院對此提出糾正，認為嚴重破壞公營事業的公信力與公正度。台中捷運公司對此表示，已重新檢討人員招募作業的程序，並且訂定相關規範做改善。

監察院糾正指出，中捷公司在舉辦2018年第2次新進人員的考試甄選時，雖有明文規定「第二試依口試成績擇優錄取」，但最後卻分類科且分散試場考試，且在運務類組的站務人員錄取最低分數為85.5分，但同屬該類組的應試者中，有多達12人超於此最低錄取分數、卻未獲正取。

台中捷運公司表示，中捷公司於2017年1月成立，當時因未訂定標準招募作業流程，邀請台北捷運公司協助檢視，而從2018年開始，中捷開始自辦招考，因成立初期人力有限、經驗不足等原因，在招募人員的作業流程上未完善，才導致疏漏情況。

中捷公司強調，2019年開始，中捷即重新檢討人員招募的作業流程，並邀請同業派具有招考經驗的顧問協助，目前也已重新檢討人員招募相關作業，並且訂定人員招募的流程與規範等，其中包括公告筆試試題、錄取人員名單及最低錄取成績，避免再次出現疏漏情況。

中捷強調，未來一定以公開、公平與公正的原則辦理人員招募，相信此招募流程未來一定會更完善。