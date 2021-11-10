在「習拜會」視像會議登場前，中國國家主席習近平和美國總統拜登，分別向美中關係全國委員會年度晚宴致賀信。習近平指出，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇，中方願同美方加強交流合作，共同應對全球性挑戰，妥善管控分歧。

拜登則表示，從應對新冠肺炎疫情到解決氣變危機的現實威脅，美中關係具有全球意義。

香港經濟日報引述中國駐美大使館公布，美中關係全國委員會2021年度晚宴9日在紐約舉行，習近平和拜登分別致賀信，由中國駐美大使秦剛和美中關係全國委員會董事會主席李烏（Jacob Lew）分別宣讀。

習近平指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。中美分別作為最大發展中國家和最大發達國家，以及聯合國安理會常任理事國，能否處理好彼此關係攸關兩國和兩國人民根本利益，攸關世界前途命運。當前，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。

拜登則在賀信中表示，從應對新冠肺炎疫情到解決氣變危機的現實威脅，美中關係具有全球意義。解決這些挑戰和抓住諸多機遇，需要國際社會更廣泛地團結起來。