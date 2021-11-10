農曆春節是闔家出遊的好時光，年末倒數提早規畫旅程，飯店業者推出優惠價格，位於阿里山腳下的「天成文旅-繪日之丘」自即日起至明年2月5日止，推出「回嘉過好年-春節住房」專案。

業者表示，搶先開放預訂明年農曆新年住宿，賓客於除夕至初五過年期間入住，每房每晚含早2900元＋10％起，且於2021年12月31日前預訂，除經濟客房外，其餘房型可再享早鳥7折優惠。

「回嘉過好年-春節住房」專案，除可入住各式客房外，隔日品嘗特色早餐，享受悠閒漫活好食光，賓客還可免費使用飯店7樓星空童樂室，包含免費享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，以及最受孩童歡迎的熱門設施兒童超跑俱樂部及嘟比碰碰車。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，農曆春節住宿訂房往往是一房難求，適逢年末將至加上五倍券及國旅券效益，近期國人出遊比例有增加的趨勢，已有旅客們開始詢問明年春節的訂房事宜，此次推出春節住房早鳥享7折專案，旅客可安排9天年假走訪阿里山美景、品嘗特色美食及嘉義城市人文風光，冀望此波活動能夠帶動農曆春節至嘉義的旅遊人潮，預估業績將成長1至2成。