日本首相岸田文雄今天當選第101任首相，隨即進行組閣，其中以外務大臣林芳正人事最受矚目，主因其對中國的友好態度被視為「親中派」，但林芳正自稱他是「知中不媚中」。

林芳正畢業於美國哈佛大學研究所，1995年投身參議院大選首度當選步入政壇，一共連任5屆；也曾歷任防衛大臣、農林水產大臣及文部科學大臣等內閣要職，被視為專精政策的「政策通」，在岸田率領的自民黨派閥岸田派內，擔任屬第2號人物的「座長」（會議負責人）。

日本讀賣新聞日前分析，考量日本外交現況，岸田任命專精政策的親信林芳正，可看出其強化外交態勢的意圖。

不過「南華早報」日前引述消息人士指，自民黨內保守派強烈反對讓現年60歲的林芳正接任外務大臣，尤其前首相安倍晉三。日本國內不少人將北京視為頭號安全威脅之際，林芳正被認為對中國態度溫和，而林芳正也有日後角逐首相之志。

與日本政壇關係密切的保守派學者島田洋一說，林芳正目前是國會跨黨派「日中友好議員聯盟」的會長，聯盟因目前副會長由日本共產黨委員長志位和夫擔任，左傾立場令人側目。島田甚至認為，林芳正比前自民黨幹事長二階俊博還要親中。

日本富士晚報昨天也針對林芳正「親中」問題加碼報導，質疑在全球自由主義各國都對中國擴大軍事霸權及人權問題抱持警戒或對立的情況下，日本這時讓「親中派」外務大臣登場，可能向國內外傳達錯誤訊息。

報導指出，自民黨內也有針對林芳正「跟中國靠太近」的憂慮聲音，甚至令人質疑的是，岸田政府是否會持續推動邀中國領導人習近平以「國賓」身分訪日。

林芳正專精政策，被視為「政策通」，除在美國政界擁有寬廣人脈，還跟父親林義郎先後擔任日中友好議員聯盟會長等，以自民黨內少數的「親中派」為人周知。

林芳正接受日本11月號的文藝春秋月刊專訪時，表達自己對中國的態度；他回答評論人士宮崎哲彌提問時說，日本跟中國的經濟有切也切不斷的關係，不能「從明天開始就讓日中貿易歸零」。

林芳正8日晚間在電視節目上談到中國人權問題時說，不管從哪個角度來思考，這都是應該嚴重憂慮的問題，「中國也必須保障基本人權」。

面對自民黨內「會不會太靠近中國」的憂慮，林芳正說，當個「知中派」還可以，但「媚中」就不行；「在跟對方談判時，了解對手比不知道來得好」。

有關日本邀習近平以「國賓」身分訪問日本，今年4月公布的日本外交藍皮書中記載「尚未到協調日程的階段」；不過，日本與中國明年將共同迎接1972年中日聯合聲明50週年的重要日子。

報導質疑，值此時機，岸田任命「親中派」外務大臣的真實用意為何？岸田外交真的沒問題嗎？

日本政治評論員屋山太郎認為，岸田政府雖然目前支持率還算高，但這次的人事安排恐怕可能增強日本民眾的失望感，導致支持率下降。

林芳正1961年出生於東京都，父親林義郎原是通產省官僚，後為參選眾議員，全家在1969年移居山口縣下關市，林芳正也轉入當地小學就讀。

林芳正在山口縣完成高中學業後考進東京大學法學部公法組；1984年大學畢業後進入三井物產工作。

1991年4月，林芳正前往美國哈佛大學就讀研究所，並在1992年9月正式進入哈佛大學甘迺迪政府學院；1994年6月畢業，當年8月返回日本擔任父親秘書。

他從1995年首度當選參議員以來，已成功5連任，其間歷任防衛大臣、農林水產大臣、文部科學大臣等內閣要職，並下定決心在今年轉換跑道，先請辭參議員後投入今年10月31日眾議院大選，順利當選眾議員。

曾參選2012年自民黨總裁選舉的林芳正，被同派閥內同志期待有朝一日成為首相候選人，可說是黨內實力派人士之一。而外務大臣人事案不僅讓林芳正「親中」色彩受到矚目，更讓外界睜大眼睛關注岸田政府是否將修正對中路線。