國民黨主席朱立倫今天上午於中央黨部會見歐盟經貿辦事處處長高哲夫 (Filip Grzegorzewski) 以及副處長馬威杰 (Guillermo Martinez) 等，針對食品安全及兩岸關係等議題交換意見，朱肯定歐盟在內160多國禁止萊劑，為民眾食安把關。

朱立倫說，民以食為天，執政者應將人民的健康放在首位，人民健康，國家才會富強。重視食品安全是全球的趨勢，連同歐盟在內的160多個國家都全面禁止萊劑，他肯定歐盟為民眾食品安全把關的努力，也重申國民黨反萊豬的堅定立場，守護台灣人民健康。

朱立倫提到，歐盟國家多具有歷史悠久的民主體制，他相信，人民對於政府的信心來自好的治理，如同歐盟成員國擁有多元的文化、尊重彼此不同的價值觀，台灣民主也需要多元的聲音。國民黨保衛台灣70多年，對兩岸和平與經貿交流有著不可抹滅的貢獻，也會繼續堅持捍衛中華民國的安全與繁榮。

國民黨表示，今天歐盟來訪，雙方會談氣氛十分融洽，今後也將持續與外國駐台代表密切聯繫，強化國際交流、深化對外關係連結。