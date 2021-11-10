中華職棒第6隊在沖繩？早在2015年，日媒《琉球新報》報導過「台灣大企業在沖繩興建大型運動複合商業設施」並討論在沖繩組球隊加入中華職棒的想法。2019年７月，「琉球藍海隊」在沖繩成立，以加盟日本職棒為長遠目標，目前主要以日職的二軍、三軍為對手。本月10日琉球藍海隊官網發布消息，表示現階段將以「中華職業棒球大聯盟」為優先加盟目標持續交涉，希望在2023年有結果。

琉球藍海隊曾經延攬台灣選手李杜軒，當時李杜軒在日職奮鬥多年苦無表現機會，並於2019年球季後被釋出，轉戰琉球藍海隊。另外還有一位前日職選手吉村裕基加盟過琉球藍海隊。

沖繩對於想要進軍日本本土與台灣棒壇的心願已經抱持多年。在琉球藍海隊成軍之前的2017年，沖繩與澳洲職棒就提出想要組隊加盟中華職棒的意願，受到「外資不得超過49%」規定限制。

琉球藍海隊官網指出，他們期許棒球隊培養出的球迷能夠為當地帶來經濟效益，促進「地域振興」。然而困難的部分在於他們是境外球隊，早年沖繩提出組隊構想時就設定了主客場的概念，台灣球隊必須到沖繩的主場出賽，當然沖繩球隊也會來台灣比賽，因此交通、比賽、經費、食宿等問題都需要有可行的方案解決。另外還有選手召募的問題，進軍職棒必須有大量優秀的球員以及育成中的球員，目前的琉球藍海隊戰力尚不足。