前立委顏寬恒宣布投入台中第二選區立委補選，今日進棚拍競選定裝照，對於昨晚藍營大咖陪同宣布參選，被指如同「五打一」，他笑說，執政黨挾帶黨政資源投入補選，對手多到手指頭數不完「可能要用計算機」。

顏寬恒宣布投入立委補選，進棚拍攝競選定裝照。（顏寬恒服務處提供／王文吉台中傳真）

前立委顏寬恒宣布投入立委補選，今日先進棚拍攝定裝照。顏寬恒日前瘦身有成，減重10公斤，這次的拍攝讓他在服裝的穿搭上都有了更多的選擇，自己也笑稱「以前扣不起來的衣服又可以再拿出來穿了」。

顏寬恒宣布投入立委補選，進棚拍攝競選定裝照。（顏寬恒服務處提供／王文吉台中傳真）

媒體人指稱參選記者會邀請主席朱立倫和台中市長盧秀燕、立委江啟臣、父親顏清標，一同宣布要來參加補選，有一種五打一的感覺。顏寬恒笑稱，執政黨挾帶黨政資源投入補選，對手多到手指頭數不完「可能要用計算機」。

顏寬恒也表示，在宣布參與補選後，受到很多好朋友的支持與鼓勵，過去的好戰友、好前輩也都紛紛表示支持，願意前來站台，但沒想到來的嘉賓這麼多，好險自己有瘦一點，不然畫面都擠不下了。

針對林靜儀在臉書上提到，12月18日公投若通過，燃氣發電的137億度缺口需要多500萬噸的燃煤來填補；顏寬恒則表示，民進黨永遠都在逼迫人民接受、而非「選擇」，過去民進黨也是站在保護藻礁的立場，但執政後改變能源政策，今年短短不到1周發生2次缺電危機。

他呼籲民進黨和林靜儀反思，2020年台中市生煤管制自治條例，被一紙環保署公文公告部分條文無效的時候，林靜儀在哪裡？居然還大言不慚地把生煤自治條例作為自己的政績。

對於本次補選，顏寬恒表示，民進黨早已把靶先畫好，不攻擊不抹黑就不會選舉，甚至連競選的主視覺和形象照都已經早有準備，這也是對手陣營一貫的作風，但會繼續用自己的方式爭取選民的認同，因為第二選區的鄉親都像自己的家人，要爭取家人認同，「做」就對了，少一點政治口水，多一分服務熱忱，才能讓選舉回歸正軌。