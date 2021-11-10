台積電宣布將在高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，經濟部次長曾文生今天說，廠商所需的水電供給已全面盤點，將協助業者找到足夠基礎資源。

經濟部下午舉行「產業創新成果聯合頒獎典禮」，曾文生出席致詞並頒獎，接受媒體訪問時表示，台積電赴中油煉油廠舊址建廠案，相關的水電已全面盤點過。

曾文生進一步說明，以水而言，今年中全台鬧嚴重旱災，高雄市透過開發伏流水、調度各項水資源，在水資源供應上沒有太大問題，未像過往曾發生用水相當吃緊的情形，而科技業建造新廠時是否會使用再生水，是進行環評審查時的「共同題目」，會持續注意。

至於電的部分，曾文生說，高雄興達電廠有3部燃氣機組從2023年起陸續上線，屆時將有390萬瓩，不僅如此，除了總供應量，包括晶圓廠需要多少饋線、如何輸送足夠電力等細節，也都有進行盤點。

與此同時，南部仍有電廠更新及電源增加需求，曾文生說，經濟部會持續盤點。

他也強調，廠商投資對台灣未來經濟轉型的有重大影響，站在經濟部立場，要努力把基礎資源如水、電等找出來。

台積電預計2022年動工、2024年量產，高雄市長陳其邁今天在市議會受訪表示，將在明年中交地，且高雄電力供應無虞，水的部分，今年在旱災最嚴重時，高雄是最快翻轉水情的城市。（編輯：潘羿菁）1101110