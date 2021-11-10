東南亞新興商業模式盛行，與2020全年相比，光是2021年前9個月的東南亞金融科技(FinTech)所募得的資金，就整整大增3倍以上，同時也寫下35億美元新高紀錄。

10日，根據新加坡大華銀行、PwC Singapore以及新加坡金融科技協會(SFA)的報告，這35億美元中包含167筆大小募資、還有13筆大資金。占總募集資金約20億美元的大筆資金，指的是至少1億美元起跳的規模。

這份報告指出，位於募資後期階段的金融科技公司，也是C輪或以後需要資金的業者最受矚目，2021年前3季中有13次大型融資活動中，10次都是如此。因為新冠疫情使然，市場不太敢貿然投入過於新穎行業，寧可選擇風險小，且更加成熟的科技業者。

像是數位支付項目，得到最多關愛的眼神，其它金融科技與加密貨幣相關業務，則在2021年成長最快，分列第2與第3位。

有東南亞金融樞紐之稱的新加坡，拿到16億美元募資金額的一半左右，其中包括總金額近10億美元的6筆大融資項目。再來是印尼籌到約9億美元，其次是越南，也拿到3.75億美元資金。