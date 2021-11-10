華碩(2357)第三季財報，在通路庫存回補需求帶動下，筆電需求強勁，加上業外挹注，3Q稅後盈餘為113.3億元，季減0.35%、年增7.82%，為單季次高，EPS為15.3元，前三季則已賺逾四個股本，EPS達43.8元。公司預估4Q營收的季增和年增都可望維持正成長。

華碩第三季品牌合併營收1300.91億元，季增8.07%、年增8.76%，毛利率18.58%，營益率8.3%。華碩累計前三季品牌合併營收達3585.71億元，年增33.4%，毛利率20.57%，營益率10.01%，稅後盈餘為324.91億元，前三季就賺逾四個股本，也賺贏去年全年，累計EPS達43.8元。

業外方面，華碩第三季業外獲利42.56億元，除利息、匯兌收益外，現金股利收入高達28.18億元，加上轉投資亞旭虧損也較第二季收斂，第三季虧損降至約1.8億元。

產品營收比重方面，華碩第三季個人電腦68%，零組件、手機則各占30%、2%，依出貨地區來看亞洲占47%、歐洲占2%、美洲則占 21%。

展望第四季出貨，華碩預計PC季增5%年增20%~30%，零組件季增持平，年增5%。