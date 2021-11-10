農曆春節假期即將到來，面臨歸國返鄉人潮，新竹縣防疫旅館恐面臨供應不足的問題，新竹縣政府交通旅遊處除了持續加碼防疫旅館員工每月3000元獎勵金外，也呼籲中央盡速增加集中檢疫所的能量，並徵用官舍，以解燃眉之急。

新竹縣議員張良印、劉建民、林秉君10日聯合質詢，張良印詢問，春節假期即將到來，防疫旅館、檢疫者的垃圾清運、醫院採檢防疫車輛是否充足？交旅處則表示，中央將防疫政策調整為居家10＋4的檢疫措施，縣府每天與防疫旅館更新數量，也建議中央徵用警光會館、教師會館等官舍，並呼籲民眾提早或延後返台，以緩解訂房不易、防疫旅館量能吃緊等問題。

為了吸引更多旅宿業者加入防疫旅館行列，交通部觀光局的防疫旅館補助延長至明年6月，補助金額維持每房每晚1000元，縣府也加碼補助防疫旅館員工每個月3000元的獎勵金，期望能提升新竹縣防疫旅館量能。

新竹縣防疫計程車也增加至12輛，居家檢疫者若要外出採檢，可由民政單位向衛生局申請，由衛生局安排前往醫院。環保局指出，為了確保隔離、檢疫者的廢棄物與一般家垃圾分流，環保局也提供居家檢疫垃圾清運服務，可電洽03-5533543，由乙級清除機構前往民眾住所清運。