桃園領航猿第三名外援戰力於今日底定，宣布簽下前鋒羅賓森(Devin Robinson)，其優異的身體素質，具備良好的爆發跳躍力，能守衛禁區爭搶籃板外，良好速度更能成為防守抄截的一大助力。

2017-2019兩賽季效力於NBA華盛頓巫師隊效力的羅賓森，2018年於NBA出賽7場，場均6.7分，2.9籃板，該年度參與NBA夏季聯賽以場均19.9分，成為球隊得分王，其職業生涯於NBA發展聯盟出賽112場，平均15.9分，6.8籃板，場上速度與爆發力兼具的靈活表現，是球隊進攻與禁區防守的最佳戰力。

目前羅賓森已抵台隔離中，他表示：「迫不及待加入球隊，將拿出全力參與每個訓練，一同贏下每場比賽。」他將與先前已宣布的喬丹、吉倫成為領航猿最佳外援戰力，球團指出，「外援陣中有著對於台灣已相當熟悉的喬丹，相信他將協助兩位戰力快速融入團隊，讓本土與外援能有最佳搭配。」領航猿將持續朝向PLG聯盟最速球隊目標邁進，誓言以快速球風、靈活組織攻勢，帶給球迷精彩比賽，拿下每場勝利。