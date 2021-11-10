科博館「達達的魔法樂園」推出全台最大擬真眼球展具「大眼睛」。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

2021年台灣科學節的大科學及夜科學活動在科博館登場，恐龍廳夜間也很熱鬧。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館與友達永續基金會合作的「達達的魔法樂園」展品換裝了！這座全台最大光電原理學習基地推出全台最大擬真眼球展具「大眼睛」、大型互動式「魔幻候車亭」、實境聲光音效的「奇幻景觀窗」及暗藏玄機的「神奇魔法畫」等新展示。此外，「2021台灣科學節」也熱鬧登場，規劃夜科學活動邀你夜晚到科博館一起嗨。

國立自然科學博物館館長焦傳金10日表示，「達達的魔法樂園」以科學魔法為主題，自2015年開幕以來，累積參觀人次達200多萬人，透過AR擴增實境、擬真等技術讓孩童體驗、玩出無限潛能，吸收基礎光電原理，播下科普的種子。

友達永續基金會暨友達光電董事長彭双浪則指出，生活中藏有科學；科學中藏有魔法，透過淺顯易懂的互動展示更容易啟發對孩童對科學興趣。

「達達的魔法樂園」更新展區包括，運用大型85吋互動式透明顯示器打造的「魔幻候車亭」；「奇幻景觀窗」則將擬真四季美景搭配實境聲光音效；「神奇魔法畫」以特殊設計的動畫，讓螢幕中畫作的筆觸清晰呈現；全台最大擬真眼球展具「大眼睛」，透過機械氣動裝機與感應裝置的搭配，讓折射反射原理透過仿人眼動作的眼球裝置活靈活現。

科博館表示，2021年台灣科學節的大科學及夜科學活動也在科博館熱鬧登場，橢圓形廣場推出視覺震撼的雷射光束爆破「Kuso魔法球」、透過不同的化學物質創造彩色的「魔幻火焰」、「武士們的光劍對戰」等展示，4場夜科學活動還有12日及13日兩天的機會，將安排夜間光景投影、市集攤商、胖卡餐車及街頭藝人表演等節目，大小朋友不要錯失良機。