台中市長盧秀燕10日出席荔枝老樹公園開工典禮。（馮惠宜攝）

台中北屯區荔枝老樹公園開工，市長盧秀燕與地方民代，象徵性植栽綠苗，盼將此地改造成北屯區小綠肺。（馮惠宜攝）

台中北屯一處百年荔枝園，前市府原規劃作為社會住宅，但地方居民及公民團體均反對，希望保留當地老樹，現任市長盧秀燕上任後，積極與地方溝通，經盤點需求將社宅遷至西屯區，原址並規劃為全市首座荔枝老樹公園，保留現存百餘棵樹木與冷卻池遺跡，10日開工，預計明年4月完工，可望實現「北屯區小綠肺」願景。

「為了老樹，寧可搬家！」盧秀燕10日出席荔枝老樹公園開工典禮時表示，此次基地位於北屯區東山段91、92及96等3筆國有土地，原計畫要做台中社會住宅的預定土地。經過清點以後，發現這邊有一百多棵老樹，其中有一半以上是荔枝老樹，在尊重地方居民及公民團體的意見下，決定採取「兩全其美」的方法，將原有社會住宅的基地，挪到西屯區，並將此處規劃為「荔枝老樹公園」。

盧秀燕也預告，荔枝老樹公園預計明年四月可以完成，屆時公園的圍牆將盡量拆除變成開放式公園，同時增加照明及相關步道等休閒設施。她強調，上任至今三年已增建或改建約一百五十座。目前台中人均綠地面積六都第二，市府將繼續努力，讓市民幸福生活。

建設局長陳大田指出，此次公園闢建計畫，主要目的是保育基地內具歷史意義的老欉荔枝樹群，在兼具「生態保育」及「人本使用」下，透過主題故事場域的解說設施，讓這塊土地所蘊藏的價值，能夠使更多的市民朋友從「認識」在地資源出發，進而達到「重視」資源效果。該工程也榮獲「2020第八屆台灣景觀大獎-環境規劃設計類優質獎」殊榮，讓舊有的都市空間獲得新生。