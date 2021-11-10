貨運旺季加持，華航（2610）集團10月合併營收為149.45億元，較去年同期增加54.82％。其中，貨運收入飆高至137.14億元，較前月增加17.04％，較去年同期增加55.54億元，增幅達68.07％。

華航連續三個月貨運收入突破百億，雖全球油價上揚墊高營運成本，法人仍預估，今年第四季整體將有機會再創全球貨運營業佳績。

華航表示，由於空運出口艙位需求穩健強勁，華航維持艙位高裝載率，且運價維持在高檔，致使整體貨運收入較去年同期大幅成長。另外，10月客運收入4.72億元，較前月增加0.58％，但較去年同期減少46.94％。

華航10月起新增提供中型溫控櫃的選擇，是台灣首家承運此款溫控櫃的航空公司。這款ReleyeR RLP溫控櫃，使貨品溫度能保持穩定狀態，內建GPS可提供即時監控功能，貨主可精準掌握貨品動向，同時其中型尺寸設計，可因應貨物需求靈活搭配使用，提供更多元化的冷鏈空運選擇。

華航也密切掌握客運市場動態，自10月20日起恢復每週三班台北往返印尼雅加達航班，12月起也逐步恢復台北往返英國倫敦航班，並持續視疫情狀況、防疫政策及市場需求評估，滾動式調整航班計畫，以綿密航網優勢彈性調度航班，滿足旅客需求。