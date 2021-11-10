台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）10日公告，10月份自結合併營收為新台幣8.08億元，較去年同期增加67.79％，累計1～10月自結合併營收70.32億元，較去年同期增加7.67％。榮剛表示，航太產業動能轉強，樂觀看待2022年航太產業前景。

榮剛業務以外銷出口為主，公司指出，10月出貨受到海運船期延遞效應影響，營收相較上月略微下滑，惟受惠於今年以來鋼市動能強健，帶動榮剛10月營收較去年同期大增將近7成，公司預估11、12月營收可望來到今年頂峰，第四季表現將比第三季更加亮眼。

榮剛進一步表示，近幾月來，接單組合有向高單價產品靠攏的趨勢，除了6系功能型不鏽鋼需求增加之外，航太產業客戶動起來的跡象十分有感，公司目前航太訂單復甦約5至6成，Q3接單金額較Q1大幅成長約270％，需求可望持續增加，樂觀看待明年航太產業發展。