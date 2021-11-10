雙11購物節大戰即將開打，除了銀行信用卡部門和各大網購平台紛紛摩拳擦掌，搶攻單身族的荷包之外，現在銀行業者在財管業務也趁勢搶攻雙11商機，兆豐銀在雙11購物節前夕宣布，鎖定配息型基金出擊，直至年底止，將推出基金申購手續費優惠，折扣下殺到1.1折的空前新低。

根據內政部統計資料顯示，台灣選擇單身、不婚的人口越來越多，2020年結婚率下降至千分之5.16，創10年新低，對此兆豐銀行投資顧問團隊指出，隨著結婚率持續下降，單身、不婚人口顯然只會有增無減，尤其與雙薪家庭相比，單身族收入來源少了一半，資金顯得相對單薄，而不同階段的單身狀態，理財規劃的重點及商品配置也該有所不同，而在理財商品的選擇上，民眾仍以熟悉的基金商品為主。

以兆豐銀行為例，兆豐銀進而分析，理財客戶開立基金帳戶的比例高達80%，因此選擇標的與設定明確的目標，依計畫按部就班投資理財，就顯得更為重要，兆豐銀指出，推出1.1折的超優惠折扣，意在鼓勵投資人雙11購物節：「除了買東西也要懂得理財！」

對於未來投資布局建議，兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，IMF雖對於明年的全球經濟成長維持4.9%的樂觀預測，但物價飛漲，全球央行政策轉向是必須考量的重要變數，尤其是資金面不像以往寬鬆，可能使金融市場的波動更加劇烈，因此，投資人更需將風險分散和降低波動納入考量，建議可在個人投資組合中，配置具穩定現金流的外國債券，或配息型基金等商品，進行中長期佈局。

這也是繼兆豐銀10月份推出外國債券線上交易功能之後，接下來更進一步透過雙11行情來強打「配息型基金」商品，精選11檔配息型基金商品，自110年11月1日至12月31日止，透過兆豐銀行網路銀行或行動銀行線上單筆申購精選基金，每人限2筆基金交易享有申購手續費1.1折優惠。