全球房市在供應鏈斷鏈、潛在通膨隱憂，及營建成本攀升之際，全面性熱絡，實質資產儼然成為游資最佳的停泊大港，台灣豪宅市場也吸引富豪級買家紛紛出手收購。據內政部實價登錄資訊顯示，全台第一豪宅台北市大安森林公園旁的「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，再傳富豪「掃樓」！蔡姓買家豪砸7.9億元，一次「打包」2戶18樓豪宅。

全球資產升級，台灣房市也吸引豪宅客出手狂掃。房仲業者發現，富豪家族不但偏好知名豪宅，甚至不出手則已、一出手就直接以「打包式」的大手筆，一次「掃」2戶以上。

台灣房屋表示，據實價揭露，「西華富邦」、「信義聯勤」，都出現住戶「打包式」置產的交易案。

最近大直豪宅「西華富邦」4樓戶，於7月成交2億1950萬元、每坪142.3萬元，買家葉女士已在3年前以單價201萬元，買下同社區24樓戶，這次等於是加碼買進低樓層戶，所以入手成本較低。

另外大安區豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，則有神秘蔡姓自然人買家，豪砸近7.9億元，一口氣買下18樓兩戶共330坪，每坪約260萬元。

最新實價揭露，「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」67號的18樓總價3.95億元、坪數約165.27坪，包括2個停車位約17.76坪，扣除車位坪數與總價1150萬元，拆算每坪成交價約260萬元；至於另1戶65號18樓，總價近3.94億元、坪數約164.94坪，包括2個停車位約17.76坪，扣除車位坪數與總價1150萬元，拆算每坪約259.8萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年屢屢出現富豪一次大手筆買多戶的豪宅交易，甚至有的還無貸款買進，顯示近年高資產族資金豐沛程度。不少富豪一出手就是買2戶以上，且偏好同層兩戶買進，既可打通擴大使用空間，也可和子女同層分戶，增加規劃彈性，就算同社區不同樓層，在保留獨立生活空間下就近照顧，成為豪宅家族最喜歡的居住規劃。

張旭嵐指出，目前低利率環境、市場熱錢豐沛，再加上購置不動產還有抗通膨的優勢，尤其指標性景觀型豪宅的市場「指名度高」，「增值性高」，「鄰居身價也高」，滿足富豪家族自住或投資等多重用途。