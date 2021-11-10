是因為缺料、供應鏈缺電，還是因為i13 mini又賣垮？和碩繼9月營收未能衝高至1500億元之後，10月營收又進一步下滑至1379.87億元，月減7.42％，前10月營收為9496.89億元，比去年同期大減12.07％。和碩將在11日舉行法說會，公布第三季財報並且說明第四季展望。

受到夏普越南廠相機模組因為疫情而停工、產出不足影響，i13 Pro與Pro Max出貨量大受影響，不過和碩主力的代工機種i13 mini所用相機模組，則相對不受越南疫情干擾，然而i13 mini仍是今年四款新機中最不受消費者歡迎的產品，加以消費性電子產品如微軟遊戲機XBOX已經進入訂單淡季，可能都是和碩10月營收下滑的原因。

和碩表示，10月三大產品線出貨都比9月下滑，不過值得注意的是，和碩也表示10月筆電出貨100萬台、與上個月持平，桌機／主板出貨則為61萬台/片，優於上個月的55～60萬台/片。