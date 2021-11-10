為向多元性平價值致敬，在今年多場同志遊行接連落幕後，臺虎精釀期望延續大眾對於LGBTQIA+的支持能量，在11月推出嶄新酒標設計的「愛無標籤 2021」。維持愛無標籤系列經典的「圖片無法顯示」圖樣，今年的「愛無標籤 2021」選用特殊雷射印刷材質，取代前四款象徵愛情無框架的純白底色，透過不同視線與環境光，折射出千百種彩虹般的閃耀光澤，除了完美重現象徵驕傲的彩虹旗意象，更傳達了LGBTQIA+族群無法被單一價值觀所定義的多元可能性。

「愛無標籤 2021」將自11月12日起，於Citysuper、微風超市、誠品、臺虎精釀旗下啜飲室與其他合作店家陸續上市，詳細店家名單可在臺虎精釀粉絲專頁查詢。

自2017年開始，臺虎精釀即以「好酒不需要酒標，愛更不該被貼上標籤」的概念，每年推出一款「愛無標籤 LOVE HAS NO LABEL」的主題啤酒，響應尊重、友善、包容的性平議題。

在酒款類型的設定上，今年的「愛無標籤 2021」也有別前四年以水果類風味為主軸的調性，今年回歸到常民最熟悉的拉格酒款，以爽口的酒體柔順了8%的高濃度酒感，中段則蘊藏草本的清新氣息，最後以乾爽的麥芽尾韻輕巧收尾，期望藉此呼應今年台灣同志遊行主題「友善日常」，讓性別友善的價值，能如同本次純粹的酒款風味一樣，終將成為親切、熟悉的友善日常。

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