元太宣布，再度攜手全球領先的個人電腦監視器及液晶電視製造商TPV冠捷，雙方繼今年4月首度合作以E Ink Spectra 3100技術推出7.3吋桌上型彩色電子紙廣告牌後，再以25.3吋彩色電子紙看板將E Ink Spectra 3100四色電子紙擴大推廣至交通及零售產業的電子看板市場。 25.3吋彩色電子紙看板採用E Ink Spectra 3100四色電子紙技術，以黑、白、紅與黃等四種墨水粒子。運用高對比與高飽和度的色彩組合，可顯示醒目與鮮明的圖像與資訊。例如：在鐵路與公車等大眾交通場域中，顯示車次調整資訊、乘車注意事項等警示與提醒說明；在百貨零售場域，做為廣告看板推送商品促銷訊息，運用紅色與黃色的高鮮明色彩吸引消費者目光。25.3吋彩色電子紙看板除了可取代一次性的紙製印刷海報外，運用電子紙的超低耗電與持續顯示零功耗的節電特性，讓其兼具智慧與環境友善的產品特性。 E Ink元太董事長李政昊表示，我們很高興與冠捷更密切合作，再次運用E Ink Spectra 3100技術開發大尺寸的彩色電子紙看板，增加四色電子紙的產品組合，並將四色電子紙推向智慧交通領域。在全球各地政府與企業積極投入的減碳行動目標之際，E Ink運用電子紙超低耗電與省電的特性，攜手生態圈夥伴打造超低功耗的電子紙看板，運用於智慧交通或智慧零售場域，將能協助智慧場域減少電力消耗，達到零碳排(Net Zero Carbon Emissions) 的終極目標。

冠捷集團副總裁林春福表示，冠捷與元太在電子廣告看板已陸續合作開發31.2吋、42吋等機種，25.3吋電子紙顯示屏為四色設計，通過黑、白、紅、黃的四色墨水粒子，可呈現顏色鮮明吸睛的圖像，更適合應用於廣告電子看板，大幅吸引消費者注意力，冠捷客戶遍及零售、廣告、鐵道、商用顯示看板等應用，在雙方共同推進下，希冀大幅擴大市場。 由E Ink提供E Ink Spectra3100四色電子紙模組、冠捷運用其於顯示器產品設計與製造的領先能力，共同研發25.3吋彩色電子紙看板系統。產品目前已獲日本CREA及波蘭Ledatel集團等系統整合商採用試點，未來將鎖定鐵道交通的公共顯示、以及百貨零售的廣告看板等市場。未來雙方將持續開拓彩色電子紙看板的應用領域，以具備節電、減少碳排放的智慧電子紙產品，協助推動永續發展。