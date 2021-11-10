10餘年前，高屏大橋新橋興建一場工安意外，蔡明春從橋上摔落，導致右手及右腳截肢，之後夫妻離異，他隻手撐起孩子一片天，不僅重新學習開車接送家人，更以家庭代工謀求生計，勇敢的生命歷程給予子女正向影響，讓他獲得今年屏東家扶自強家庭表揚。

工安意外之後，妻子主動求去，當時女兒僅念幼兒園、小兒子才3歲，蔡明春說，那一刻腦袋一片空白，之前因工作關係少與孩子互動，這段時間親子接觸時間多了，更覺得為了他們得振作起來。

沒時間悲傷、憤怒，蔡明春很快收起情緒，學習倚靠一隻手、一隻腳，翻身、起床與行走，雖行動不便，但為了孩子成長，他付出比平常人多好幾倍的努力；重新學習開車，用所學電銲技巧，改良符合自己需求的螺絲帽機械模具，方便在家中製作代工、賺取家用。

十餘年來，不時因截肢伴隨而來的肢痛，但他從不在孩子面前怨天尤人，而是用樂觀態度面對這場意外，他總笑笑地鼓勵孩子要努力讀書，將來才不會像他一樣做工，2名子女也很爭氣，在校成績表現優異。

小兒子在一次父親節前夕，寫下給父親的信說道，「雖然家裡不是很有錢，也不像其他人可以時常出去玩或逛街，但他卻很喜歡現在的生活，跟家人一起吃飯、看電視、一起嘻鬧，過著簡單卻幸福的生活。」蔡明春看著信、眼前也變得模糊。

為鼓勵受助家庭勇敢面對生活，屏東家扶中心從1300戶扶助家庭中，選出堅毅自強家庭給予鼓勵及表揚，蔡明春與其他3人共同獲獎，社工期待透過明春爸爸的故事，影響更多生命。