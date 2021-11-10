美國加州舊金山1家太陽能公司負責人卡波夫（Jeff Carpoff）和妻子被指控實施一場驚人的龐氏騙局，騙取投資人約10億美元（折合新台幣約277億），其中股神巴菲特的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）也是受害者，損失3.4億美元（折合新台幣約94億）；在罪名成立後，卡波夫被判30年的刑期。

據美國財經媒體報導，DC Solar主要製造移動式太陽能發電機，在2011年至2018間，卡波夫和他的妻子大肆推廣該公司產品，聲稱能為賽事、手機公司提供應急電力，且他們還向投資人表示，若將購買的發電機回租給DC Solar，便可獲得大筆的聯邦稅收減免。

然而，根據檢方調查，DC Solar所聲稱的1.7萬台設備，卻連一半也不到，此外，該公司還將新投資人的資金，用以彌補早期投資人的資金，進而促成這樁加州東區有史以來最大的騙局。

卡波夫利用這筆龐大的資金大肆揮霍，購買豪宅、私人飛機服務、拉斯維加斯的豪華套房、各類奢侈品，光豪車就高達近150台，還簽下一支小聯盟的棒球隊，以及NASCAR的贊助權。

卡波夫和他妻子去年承認共謀電匯詐欺、洗錢案等罪刑，除了這對夫妻外，還另有5人涉此詐財騙局，且都已認罪；檢察官指出，目前已追回約1.2億美元的損失資產，並將歸還給受害的投資人。