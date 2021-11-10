花蓮瑞穗奇美部落驚傳虎頭蜂攻擊事件，一所來自新北市的森林小學這幾天在奇美部落，進行5天4夜旅遊教學活動，未料，今天下午進行狩獵文化課程時，10多名師生疑似在山林中驚擾虎頭蜂，慘遭攻擊，部落族人趕緊開車將人送醫，經治療後，幸生命危險，不過學童疑似受到驚嚇，在醫院時情緒很不穩定，目前仍在院觀察中。

森林小學遭到攻擊的林姓老師指出，學校每學期都會舉辦旅遊教學活動，這次來奇美部落進行5天4夜的活動，今天是第3天，進行狩獵相關文化的課程，過程中，都是1小隊、1小隊的走，其中1小隊進行一個較有挑戰性的路線時，疑為多加留意，驚擾虎頭蜂，導致12位小孩、3位老師及1位部落族人遭攻擊。

她說，其他部落族人見狀，趕緊開車將大家送醫治療，其中傷勢較嚴重的10位送往花蓮慈濟醫院玉里分院，其他則送往臺北榮民總醫院玉里分院的急診室就診治療，所幸目前傷勢均穩定，部分已離開醫院，有些則留院觀察中。