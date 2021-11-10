丁允恭。本報資料照片

前總統府發言人丁允恭擔任高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室發生3次性行為，又在臉書公開與她的合照，懲戒法院第一審將他判決撤職並停止任用2年，監察院提上訴後，第二審12日將開庭，司改會也提出意見，呼籲重視性別平等保障。

丁允恭2013年10月與嚴女訂婚，他因職務之故認識記者Y女，2014年11月間，他與對方交往後，在新聞局長辦公室與Y女發生性行為3次，在職務宿舍發生性行為1次，Y女並曾墮胎2次。

2017年2月間，Y女因北上工作與另名男子結識並交往，女方想要與丁分手，但丁為了挽回Y女，竟在臉書上傳他與Y女的親密合照，雖然10分鐘後即下架，但已遭人截圖，媒體圈許多人都因此知道丁與Y女交往過。

丁遭判決撤職，監院不服提上訴，懲戒法院第二審12日將進行準備程序，民間司法改革基金會等性平司改團體，出具法庭之友意見書，呼籲懲戒法院妥為審酌已內國法化之《消除對婦女一切形式歧視公約》（下稱《CEDAW》）。

司改會表示，一審判決理由僅單以「照片」形式觀之，以「去脈絡化」方式為性騷擾與否之判斷，未考量雙方權力關係、被付懲戒人於臉書張貼系爭照片之目的等，也未從保障婦女實質平等之論點，評價丁是否構成《性騷擾防治法》敵意環境性騷擾。