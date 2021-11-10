台南東山咖啡節13、14日登場，東山區農會使東山咖啡溶入「即沖、即飲、即享」的概念，今年應用農業試驗所授權技術轉移的「優良風味即溶咖啡優化製程技術」，推出「即溶黑咖啡」新品，也將在13日開幕正式亮相。

從即日起至11月30日，民眾品嘗1杯東山咖啡，加購399元東山農會產品，即可獲贈1組牛年咖啡杯組。（東山區農會提供／張毓翎台南傳真）

東山的地質及海拔適合咖啡生長，產量占全市的90％以上，近年來在台灣的咖啡市場，逐漸打出響亮名號。目前其栽種面積維持51至53公頃，主要分布於高原、南勢及青山里。

東山區農會總幹事余淑琴（中）表示，現場除了聞名全台的東山咖啡、青皮椪柑外，更結合了本市小農販售自家的優良產品。（東山區農會提供／張毓翎台南傳真）

近年東山區農會推出的濾掛式咖啡，其原料品質極為講究，舉例1公斤的咖啡豆，從生豆到烘焙完成，必須花上1至2天時間，先以機器挑選、分級後，再以人工目測選別等，顆顆成熟又飽滿。

東山區農會總幹事余淑琴表示，今年農會的咖啡新品「即溶黑咖啡」，其製程特性是保留優質咖啡風味、口感香醇順口，且產品攜帶方便。東山咖啡節今年邁入第14年，選在國道3號東山服務區舉辦，新品將在13日亮相。

余淑琴說，咖啡節除了品嘗東山咖啡，正值青皮椪柑的產季，農會推出全新的「青皮椪柑水果禮盒」，從即日起至11月30日，民眾品嘗1杯東山咖啡，加購399元東山農會產品，即可獲贈1組牛年咖啡杯組，平日限量5組；假日限量15組。