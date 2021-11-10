「壹傳媒」前行政總裁張劍虹11月5日曾向香港高等法院申請保釋被駁回。10日，法官李素蘭作出判詞稱，沒有充分理由相信張劍虹不會繼續藉台灣子公司危害國家安全。

據香港東網報導，法官李素蘭10日在判詞中指出，沒有充分理由相信若批准張劍虹保釋，他不會繼續危害國家安全，故拒絕讓他擔保外出。

香港律政司一方在聆訊中指，即使香港國安法生效後，台灣「蘋果新聞網」仍不斷出版報導，針對港府及香港警察作出無事實根據的指控。張劍虹是「壹傳媒」旗下台灣子公司的董事，負責管理及監督包括雜誌、報紙及網上平台的運作，他擁有相關影響力。考慮到這些台灣子公司坐擁1.41億港元資產，而勾結外國或境外勢力是可以透過隱蔽而秘密的方式進行，因此申請人有高風險繼續危害國家安全。

律政司續指，串謀者不必親自執行計劃，作為《蘋果日報》高層，張可以授權、指揮及監督別人刊出有關文章或訊息。此外，在警方向《蘋果日報》及張劍虹等人採取執法行動時，英國前首相拉布、美國國務院等便立刻發佈相關聲明，這反映張與美國及其他外國政黨有著緊密聯繫。法官在考慮過張的背景及財政狀況後，認為沒有充分理由相信張不會繼續危害國家安全，故駁回他的保釋申請。

「壹傳媒」前行政總裁張劍虹與正在赤柱監獄服刑的「壹傳媒」創辦人黎智英、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峰）和楊清奇（筆名李平），涉嫌違反香港國安法，被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，7人一直被羈押。