四大公投即將在今年12月18日舉行，民進黨持續在各縣市舉行「4個不同意、台灣更有力」公投說明會，其中新竹市議會民進黨團將胖卡改裝，換上「小粉紅」新裝，車身標語「4個不同意、台灣更有力」，用行動力挺民進黨公投說明會。

李妍慧表示，四大公投關係著台灣未來發展，因此車身貼上斗大標語「4個不同意，台灣更有力」。鄭美娟則說，配色部分因近期黃明志新歌「小粉紅」引起熱議，藉由粉色配上四大公投向民眾宣講，四大公投必須投下4個不同意，讓台灣不要亂下去，也讓小粉紅持續傷心、持續玻璃心。

曾資程認為，四大公投之一的「反美豬公投」，就是國民黨在阻擋台灣走向國際，因此要投下不同意。施乃如說，國民黨為了政治算計，重啟核四公投，為了台灣未來以及民眾安全，投下不同意，拒絕國民黨不顧安全風險與核廢問題。

劉康彥認為，「遷離三接公投」就是國民黨要阻礙台灣能源轉型，投下不同意，支持台灣、支持能源轉型。陳建名則表示，公投綁大選就是國民黨希望造成選務混亂，投下不同意，讓選務開票能夠順利進行。

這次小粉紅胖卡，除了車身四大公投標語之外，胖卡車後也標示上議會民進黨團6位議員頭像，行駛在大新竹地區，讓各區民眾看到，一起團結、守護台灣。

李妍慧今天將胖卡照片公布在臉書上便引起熱烈討論，網友認為，「粉紅胖卡車超吸睛，看到小粉紅就給讚，很想跟它留念」；「粉紅胖卡很酷耶，敲碗行駛時間」、「期待跟小粉紅胖卡合影，4格不同意，讓小粉紅傷心滿地」。

市議會民進黨團未來也將與市黨部、地方社團、團體合作，規畫地方站點、行動說明會，將公投說明跟各種活動結合，進一步擴散訊息。