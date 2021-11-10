南投縣長林明溱說，農地買賣申請農業用地作農業使用證明不易，被課高額增值稅，造成民眾困擾外，也相當不合理，縣府將儘快召集鄉鎮公所農政單位共同研商，不要再讓阿婆哭泣。（黃國峰攝）

農地買賣要扣增值稅，農民無法負擔，南投縣議員簡賜勝10日在議會質詢指出，中寮鄉最近有阿婆要賣地，因無法負擔增值稅難過得哭了。南投縣長林明溱說，將召集13鄉鎮市公所共同討論，朝便民方向研議。

簡賜勝指出，南投縣境內多山，出入不便，早期農民向水保局、省政府申請鋪設農路、水塔、工寮作為農務使用，現土地稍漲、有農民年紀也大了，想要出售農地，但向公所申請農業用地作農業使用證明都遇到困難。

簡賜勝解釋，因過去協助農路鋪設水泥路面單位繁多，查證困難，公所施作的小型工程也因檔案保存年限過期，無法順利查證，承辦人員不敢擅自發出證明，且農地多為長期持有，導致賣賣時，賣方必須承擔高額土地增值稅，否則就必須將既有水泥農路挖除、水塔移除，但這又影響其他農民通行，非常不合理。

對此，縣長林明溱說，這些設施都是在921大地震以前就設置的，常因施工單位多，年久而無法取得農業用地作農業使用證明，而在買賣轉讓土地時，又將這些設備當成妨礙農地使用設施，必須承擔高額土地增值稅，造成民眾困擾外，也相當不合理。縣府將儘快召集鄉鎮公所農政單位共同研商，不要再讓阿婆哭泣。

農業處長陳瑞慶，農民申請農業用地作農業使用證明需向公所農經課申請，再由公所農經課派員調查後，再依規定核發證明，後續將遵照林縣長指示，召集鄉鎮公所農經課人員共同研商，研議便民解決方案。