新店中興公園「童話城堡主題遊戲場」今揭幕啟用。（新店區公所提供）

新店中興公園「童話城堡主題遊戲場」今揭幕啟用。（新店區公所提供）

新店中興公園「童話城堡主題遊戲場」今揭幕啟用。（新店區公所提供）

新北市新店區寶興里中興公園遊戲場及設施環境改善工程近日完工，打造嶄新的「童話城堡主題遊戲場」，由一座高達3.3米的童話城堡為主題，雙層溜滑梯搭配南瓜馬車蹺蹺板等特色遊具，讓在遊戲場中的孩童如同身處童話故事中。今（10）日新店區公所特別舉辦揭幕儀式，將提供居民及孩童更舒適、安全的休憩場所。

全新面貌的中興公園以童話為整體設計主軸，配合原有樹木、設施，在有限的空間裡，盡可能的增加遊戲多元性，其中最大亮點就是童話城堡造型的雙層溜滑梯，搭配攀爬繩網、爬管、傳聲筒等巧思，周邊並有南瓜馬車蹺蹺板、彈跳床、旋轉椅、爬藤跳格子等小朋友最愛的遊具設施，讓孩子們盡情放電。

除了特色遊戲場外，此次工程也一併整體改善公園設施，步道改以透水鋪面，增加園內吸水能力，改善排水不良及積水等問題，並弭平鋪面高低銜接落差問題，提升步行安全性，另也將體健設施、座椅區進行改善維護，提供新店區居民更完善、安全的休憩場所。

新店區長朱思戎表示，新北市府重視境內公園全齡化及特色共融遊戲場改善，區公所在規畫時同步納入NGO團體共同討論，在符合實際使用者及居民需求基礎下，為當地打造出獨一無二的空間友善環境，未來市府、區公所也將持續努力，提供每一位市民更完善的公園休憩空間。