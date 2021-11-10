連鎖餐飲集團漢來美食(1268)雖受三級警戒衝擊，2021年第三季營運探底、每股虧損2.34元，但隨著疫情趨緩及振興五倍券上路帶動，10月合併營收回升至近半年高點。集團對此重啟展店、並推出新品牌搶攻後疫情時代消費需求，看好第四季營運可望強勁反彈。

漢來美食第三季合併營收探4.13億元新低，季減19.33％、年減59.23％，營業虧損1.74億元，較去年同期轉虧、虧損季增21.19％。雖有業外收益挹注，稅後虧損仍達0.86億元，較去年同期轉虧、虧損季增51.27％，每股虧損2.34元，均探歷年新低。

累計漢來美食前三季合併營收19.53億元、年減20.61％，營業虧損2.27億元，較去年同期獲利0.76億元顯著轉虧。在業外收益挹注下，稅後虧損0.68億元、每股虧損1.83元，較去年同期獲利2.09億元、每股盈餘5.63元大幅轉虧，均探同期新低。

不過，隨著疫情趨緩、防疫規定鬆綁，漢來美食10月自結合併營收2.84億元，雖較去年同期3.31億元減少14.14％、但較9月2.24億元成長達27.01％，回升至近半年高點。累計前10月合併營收22.38億元，較去年同期27.92億元減少19.84％，衰退幅度有所收斂。

漢來美食表示，隨著國內疫情獲得穩定控制，國人社交生活趨於正常，配合振興五倍券太帶動，使民眾外出用餐大增，10月業績已回升至疫情前水準。截至9日，漢來美食旗下餐廳五倍券使用金額達3640萬元，預估至明年4月期滿前可望突破5000萬元。

因應後疫情時代民眾消費力道強勁復甦，漢來美食除迅速調整餐飲服務，並適時推出新品牌，位於高雄漢來飯店11樓的PAVO餐酒館已於10月31日開幕迎賓，以小酒館價位提供米其林背景的名門廚藝及頂尖調酒師的特色原創雞尾酒，開幕以來一位難求。

而為擴大服務範圍，漢來美食亦重啟展店計畫，預計12月下旬將在新竹新開「上菜」及「漢來上海湯包」新店，將全台餐廳推增至44家。而高雄漢來飯店45樓的鐵板燒及牛排館2家餐廳，亦將在年底前完成改裝、以新貌重新迎賓，增添營運成長動能。

同時，為迎接即將到來的年度餐飲旺季，漢來美食旗下各品牌餐廳的年節家宴及春酒尾牙旺年饗宴活動已提前開跑。公司表示，高雄2館宴會廳迄今已接訂超過3000桌尾牙春酒，預估今年將會較去年有2倍成長。