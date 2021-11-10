開福斯車的宋姓大學生，被開瑪莎拉蒂李男等三人痛打成顱內出血送加護病房治療。（民眾提供／盧金足台中傳真）

男大生開白色福斯擦撞黑色瑪莎拉蒂，被打到顱內出血昏迷。（截自監視畫面）

台中1名18歲宋姓男大生7日凌晨開車擦撞瑪莎拉蒂，原本一起簡單行車糾紛，男大生卻遭3惡煞打到頭骨破裂、顱內出血，迄今仍昏迷未料，涉案3惡煞在筆錄後音訊全無，警方緊急啟動警網圍捕。據了解，稍早警方已拘提2人到案，剩餘1人已掌握行蹤。

這起車禍發生在7日凌晨，25歲李姓男子等3人開著黑色瑪莎拉蒂直行於台灣大道慢車道，而18歲宋姓男大生則開白色福斯休旅車，宋男自快車道向右切入慢車道時不慎擦撞瑪莎拉蒂，2方下車處理後，宋男頻頻向對方道歉，但李男等人情緒失控、便開始對宋男拳腳相向，持棍棒把宋男打到昏迷。

警方調查，認3男下手極重，有致人於死的動機，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。據了解，涉案3煞於7日凌晨做完筆錄後即被放人，但警方於7日晚間接獲宋姓男大生命危的消息後打算再將人逮回，礙於3煞已非現行犯，僅能函送法辦。

消息曝光後，引起輿論譁然，稍早，六分局警方向檢方聲請拘票，已循線帶回其中2名惡煞，剩餘一名已掌握行蹤。