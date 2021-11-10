「T85」開心覓食。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

「T85」覓食的背影。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

今年台南黑面琵鷺保育季，南市府再度發動尋找市長黃偉哲去年野放黑面琵鷺「T85」活動，10日上午9點左右，鳥友黃永豐在北門水晶教堂旁邊的廢棄鹽田，意外發現「T85」，黃永豐欣慰地說，去年「T85」被他救上岸抱在懷裡送醫急救，經照料康復後野放，今年被他首度遇見，非常高興。

去年1月19日，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐及志工邱景威，在學甲溼地生態園區巡查時，發現1隻病懨懨的黑面琵鷺，經診斷為肉毒桿菌中毒，由動物醫院施打抗血清藥劑後，再送往特有生物研究保育中心逐漸康復。

市府農業局長李建裕表示，為後續追蹤，將這隻黑面琵鷺繫上「T85」腳環，歡送牠回大自然，秋冬時分再飛回台灣度冬。

李建裕說，今日上午黃永豐在北門水晶教堂旁邊的廢棄鹽田，驚喜發現「T85」黑面琵鷺的行蹤，市長黃偉哲聽聞此消息後，也很開心，將準備禮物頒獎給黃永豐，感謝辛勞。