「亂、亂、亂！」這就是目前國家政策現況，想到哪裡、做到哪裡，沒有一個延續性，就連百年大計「教育政策」也逃不過被惡搞的命運。台中市議員楊正中11日質詢指出，新考招明年大變動，尤以社會組學生衝擊最大，他要求教育局要站在保護學生權益立場，向中央反應新考招不合理。

楊正中指出，明年起大學新考招，分科測驗考科大變動，部分大學的分科測驗成績採計「數學甲＋社會科」，如台灣大學國企系，這對社會組的學生影響很大。消息一出來，讓學生及老師措手不及。

楊正中直言，這根本就是整人，顯然大學端完全不鳥教育部！而學習數學、特別是要學生從數乙跳到數甲，真的是「看嘸」，不是短時間就可以弄懂。針對新考招分科測驗的變革，台中市政府教育局如何因應，如何補救、保護學生權益？

教育局長楊振昇說，教育政策如果沒有可行性、延續性，過度的更迭會讓人無所適從。而現在社會組的學生，面臨明年分科測驗必須考數學甲的窘境，確實容易造成師生及家長的困擾。但是礙於教育部才是政策的制定者，就地方教育行政主管機關來說沒有辦法去改變太多，目前僅能把這些意見整合給教育部。

針對中央又有消息說要支持「班班飲水機」，楊正中質疑現在冷氣好不容易裝好、電力改善也完成，如果要在裝設飲水機，經費跟電容量是否可行？而現在各校飲水機使用狀況如何？楊振昇局長說，台中市的飲水機目前兩個班級配有一部，使用超過五年就會更換。但是班班飲水機的未來的維護及汰換，中央目前還沒有一個規劃及說明。

楊正中關心西屯區溪西地區公共化幼兒園的問題，是以溪西因中科進駐近年來人口急速成長，但是溪西只有三家公共化幼兒園實在是供不應求，教育局應該在該地區新設置一家非營利幼兒園，並且一定要規劃2歲專班。

楊正中指出，文中42就是一塊很好的用地；該用地總面積2.39公頃，其中一小部分現作為球場使用，另外還有部分卡在有四筆土地的地主與自辦重劃會進行訴訟。不過大部分的土地基本上沒有問題，只差在地政局要配地，他要求教育局應先做整體規劃，趕快興建非營利幼兒園。