嘉義縣議會定期會今天審議縣府明年度總預算案，文化觀光局辦理北回歸線文化藝術季經費2000萬元，遭刪除500萬元最多，其他新聞行銷處、勞工暨青年發展處等單位百萬餘元經費被刪，合計刪除680萬，另凍結1億2370萬元經費，嘉義縣府111年度總預算283億5319萬7000元，經議會三讀後通過。
議長張明達今天主持二、三讀會，針對總預算，議員討論後認為新聞行銷處業務費111年度較110年度增加447萬元，刪除120萬元；勞青處部分，辦理勞工健走活動100萬元，刪除20萬元及補助嘉義縣總工會模範勞工表揚活動100萬元，刪除20萬元；文化觀光局部分，辦理北回歸線文化藝術季2000萬元，刪除500萬元及嘉義縣文化獎計畫150萬元，刪除20萬元。3局處共刪除680萬元。
凍結經費部分包括建設處公園建設1億元1000萬元、地政處1000萬元、經發處120萬元、文化基金會250萬元等共1億2370萬元。議長張明達表示，凍結的預算部分，明年縣府若需要支出需報議會同意。
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