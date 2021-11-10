香港美女陳法拉頂著2005年國際華裔小姐亞軍進入演藝圈，不僅如此，她還是學霸一枚，以高中全校前十名成績畢業，並進入美國艾文理大學，2019年她嫁給法國老公過著幸福的日子，前陣子她宣傳完電影《尚氣與十環幫傳奇》，和家人同遊歐洲，更換了新髮型，讓粉絲相當驚豔。

陳法拉因演出《尚氣與十環幫傳奇》人氣暴漲，完成宣傳工作後，和家人在歐洲四處旅遊，日前終於回到老公的家鄉法國，和愛女一起摘蘋果、騎馬，過得十分悠閒寫意，心情美麗的她也換了新髮型，將一直以來的長瀏海剪掉變成妹妹頭，頓時逆齡20歲。

貼文一出立刻掀起熱議，不少網友都直呼：「So Young」、「you’re so cute」、「這髮型真的愛了」、「十八歲！不能再多了」、「你看起來越來越少女」，只見陳法拉留著一頭及肩短髮，剪掉瀏海後，39歲的她頓時變成女學生，少了一點原先的距離感，變得更加像鄰居大姊姊。

事實上，陳法拉近年積極在美國發展，外貌及智慧兼具的她先前還曝光了自己的童年照，當時12、13歲的陳法拉雖然有些稚氣，仍擁濃眉大眼、挺鼻，清秀模樣和現在幾乎沒差，也證明了她是天然美女。