搭振興五倍券熱潮，台灣Pay攜手中華電信旗下神腦推出「神腦神速Pay，樂享高回饋」的消費優惠大放送，至今年12月31日止，只要在神腦受理台灣Pay的指定實體門市單筆消費滿1000元以上，即可享20％神腦福利金回饋，每1元福利金可折抵1元，每位神腦會員活動期間限回饋1次，單筆最高回饋1000元福利金，活動總回饋金額上限為115萬元，額滿為止。

此外，神腦更在11/1-11/14推出瘋搶雙11，每日推出爆殺商品限量搶，期間消費還可以抽等值紅利點數（上限1萬元），搭配台灣Pay使用讓你優惠再加倍。神腦會員只要透過台灣Pay參與金融機構的「行動銀行」App，或「台灣行動支付」App來使用「台灣Pay」付款條碼即可，支付形式包括金融卡、帳戶、信用卡三種都可進行。

財金公司和台銀亦特別提醒，必須先參加神腦會員才能享有上述優惠，只要在明（111）年4月30日前，所有綁定「台灣Pay」的民眾完成振興五倍券滿額消費後，都有機會抽中最大獎「百萬現金大獎」。此外，上述三種支付方式，參與的金融機構各有不同，其中，在信用卡方面，目前可受理台灣Pay信用卡支付的，包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、上海銀行、陽信、遠東、元大銀行及台新銀行共13家銀行。

至於受理以金融卡或帳戶來用「台灣Pay」掃碼支付的金融機構，則有分成兩種類型，倘若是以自家行動銀行的APP來參與的，包括了臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、華泰銀行、陽信銀行、淡水一信、台中二信、三信銀行、農金資訊（農漁行動達人）、中華郵政（郵保鑣）、元大銀行、永豐銀行（豐錢包）、玉山銀行，共19家。

而採取參與「台灣行動支付」APP來受理台灣Pay的金融機構，則計有包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、基隆一信、基隆二信、淡水一信、新竹一信、新竹三信、彰化六信、花蓮二信、中華郵政、日盛銀行、南農中心、南資中心，共21家。

對此台銀及財金公司亦表示，若民眾使用台灣Pay綁定數位五倍券，台灣Pay已於11月1日起每週回饋，周周回饋看的見刷多少拿多少，而若加碼券抽到i原券或地方創生券，亦可用台灣Pay金融卡使用i原券或地方創生券消費、支持台灣Pay在地店家。