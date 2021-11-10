因應金融科技發展與整合型人才培育趨勢，元大金控積極布建人才多元管道，對此元大金指出，在10日已與亞洲大學合作簽署產學合作合約，將由元大提供優質師資分享金融科技應用實務並提供暑期實習；對此元大金進而指出，目前已有逾40名來自亞洲大學的優秀畢業生任職於元大集團，未來產學合作計畫將為更多學生搭建從校園到職場的橋樑。

元大金控除了以成為「亞太區最佳金融服務提供者」為願景，在企業福利上也得到權威機構肯定，包括2021年再度獲得亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎」，除了增進員工福祉之外，元大亦更積極的投入產學合作培養金融人才；對於上述和亞洲大學的合作架構，元大金說明，主要由元大金控與亞洲大學財務金融學系智慧金融中心合作開設「元大金融講堂」，並由元大遴派實務經驗豐富的主管講授金融科技應用實務，系統性的分享金融業實務運作過程，建立學生對金融業的基礎認識，暑期則依學生興趣就近安排於元大證券或元大銀行實習，對金融業實務運作有更深入的認識與體會。

元大金也表示，亞洲大學方面亦會積極協助同學在學期間考取金融證照，提前對未來的職涯發展做好準備。

其中，數位金融將是雙方產學合作的重點，對此元大金表示，因應數位時代帶來的金融科技應用需求，需要能善用金融科技與創造客戶價值的好手：「包括數位金融、跨域整合及資訊資安人才，將是未來元大金控人才招募的重要焦點！」對此，元大金已善用涵蓋證券、銀行，遍布全國逾300個營業據點的優勢，與當地大學或科技大學合作辦理暑期實習或學期實習，2021年度已引領逾360位同學實境體驗金融機構的日常運作與職場情境，讓學生提前接軌職場。