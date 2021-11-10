財政部10日指出，今年前十月總稅收2兆4574億元創歷史同期新高、年增22.5％，且稅收規模提前達標年度預算數（2兆4385億元），前十月稅收達標預算數為我國史上首次，估計全年稅收有望超徵3千億元以上創歷史新高。

官員表示，未來兩個月還有地價稅、兩個月徵收的營業稅、按月徵收的證交稅等，往年大概都會進帳3300億元～3900億元稅收規模，估計今年稅收至少會超徵3千億元，創史上新高紀錄。

財政部10日公布10月稅收統計，前十月除總稅收創新高外，證交稅（2300億元）、營所稅（6855億元）、營業稅（3990億元）、關稅（1091億元）、房屋稅（824億元）、牌照稅（658億元）、遺產稅（272億元）皆創歷史同期新高水準，表現頗佳。

展望今年全年稅收，陳玉豐指出，近期疫情趨緩，內需消費回溫，娛樂稅、菸酒稅、營業稅都出現回升跡象，而國內自10月發放五倍券、好食券、各類加碼券等政策刺激消費，估計全年稅收為樂觀態勢，稅收大於預算數金額有望達到3千億元以上。