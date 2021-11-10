全台最大連鎖業者World Gym，本月2日宣布不再恢復提供毛巾的服務，倘若會員不能接受，可選擇終止會籍，引發部分會員不滿，提出「下班就直接去運動了，誰會帶著毛巾出門上班？」、「取消毛巾是不是也該減少月費？」、「1條毛巾就經營困難？」等抗議留言。並後續引發立委邱議瑩質疑，是否屬於廣告不實，或是消費糾紛的問題，消保處已邀集公平會、教育部體育署等，擬將於12日商議處理該事件。

而World Gym今（10日）下午於官網貼出公告，表示已決定恢復毛巾供應：

「大家的聲音，我們都聽到了！ 為讓會員有最好的運動體驗及服務品質，2021年11月13日起，在原有提供毛巾服務的俱樂部，我們將恢復毛巾服務！World Gym 100%的設備設施都正常開放使用了，包含運動器材、有氧團體課程、淋浴間、SPA池、蒸氣室、烤箱、游泳池及毛巾服務等。感謝每一位會員對World Gym的支持與體諒，短暫改變您的運動使用習慣與服務，我們深感歉意，未來將以更貼心的服務內容，持續提供並改進。」