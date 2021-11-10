沁海陽台套房－觀景陽台。（煙波國際觀光集團提供）

「煙波花蓮太魯閣」首棟沁海館於今年春季開幕，主打山海交會美景，北起太魯閣國家公園及清水斷崖，南至七星潭月牙灣，漫步須臾即可抵達曼波海灘。全館空間以「山、海、雲、石、木」5種韻味作為視覺意象，步入大廳空間，映入眼簾的是天花山脈藝術品，而全館僅有1間的「沁海陽台套房」將於明天（11／11）開賣。

業者表示，壓軸登場的「沁海陽台套房」在景緻上更是收攝所有角度的山海奢華，全景玻璃窗讓室內充盈著和煦自然光，還能倚著玻璃窗觀覽隨時間流動變化的湛藍海景，戶外設有自然暖光灑落的露天風呂、270度全景無死角的私人觀景陽台，賓客可於此俯瞰海平面的漸層變化，入夜後吹著徐徐海風，抬頭欣賞療癒星空。

「沁海陽台套房」將於11月11日上午11點11分開賣，僅開放官網及電話訂房，入住起始日為12月1日，前11組預訂成功且於12月29 日前入住之旅客可再享獨家11％ Off折扣優惠。