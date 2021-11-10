我國採購新冠肺炎新藥有譜，衛福部長陳時中今天上午在立法院透露，我方已與默克藥廠（默沙東）簽約，採購量超過一萬份，接下來還會看輝瑞新藥的開發進度，若效果不錯也會買。不過食藥署長吳秀梅稍早受訪時指出，默克藥廠的新藥目前尚未取得國內緊急使用授權（EUA），尚未看到相關申請文件。

民眾黨立委蔡璧如今在衛環委員會質詢時，詢問目前採購新冠肺炎藥物的進度，陳時中透露現在已與默沙東簽約，至於價格則不清楚，畢竟新藥出來國際上的價格一般都不太過問，何時能到貨也還未定案。

陳時中也說，接下來還會請輝瑞來向專家報告新藥開發進度，「初步看來滿不錯的，專家若認為不錯我們也會買」，至於伊維菌素目前醫界正反討論很多，雖然價格便宜，但專家認為治療無效，所以還不考慮購買。

指揮中心發言人莊人祥表示，默沙東口服藥物目前意向書已經和廠商簽約，共計預定購買一萬人份，要到台灣能夠使用還是要有食藥署EUA藥品通過，再來是另外專家諮詢小組針對該藥物，放入治療指引中，如何使用時機等規範，後續需要進行的。

吳秀梅表示，目前還沒接獲相關送件，過去正常的程序來說，送件後的審查需要耗時360天，但是疫情期間這樣的做法並不可能，會加速處理，若送件的時間快，就會趕快進行。至於審核的速度，與哪一國通過EUA無關，而是講求看到相關資料。