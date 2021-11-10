台灣運彩T1聯盟官辦熱身賽「高雄海港熱身賽」即將在本週六、日(13、14日)於高雄巨蛋開打，六都列強早已蓄勢待發，大戰前夕，聯盟舉辦別開生面的季前媒體大調查活動，根據調查結果，SBL二連霸強權台啤英熊最被看好奪下聯盟元年總冠軍。

調查結果發現，高達69.1%的媒體工作者看好台啤英熊奪冠，台啤英熊頂著SBL二連霸光環今年強勢進軍台灣運彩T1聯盟，憑藉著堅強的本土戰力與絕佳的團隊默契，再度晉升奪冠最大熱門，兩支新興勁旅新北中信特攻與高雄全家海神則各以14.5%的得票率並列第2。台啤英熊因陣中擁有眾多得分好手，也被媒體工作者視為聯盟火力最旺的飆分部隊。得票率高達72.7%。

儘管台啤英熊最被看好奪冠，但年度MVP之爭卻呈現台啤英熊和高雄全家海神一哥對決的局面，50.9%的媒體工作者看好台啤英熊蔣淯安將獲年度MVP殊榮，高雄全家海神胡瓏貿則以40%得票率緊追其後。

蔣淯安同時也被媒體看好最有機會在聯盟元年進入180俱樂部，也就是投籃命中率、3分球命中率以及罰球命中率總和達180，凸顯蔣淯安進攻的穩定性深受媒體肯定。

至於胡瓏貿，不僅是年度MVP的熱門人選，他還是媒體公認的聯盟最強垃圾話高手，得票率高達50.9%，經過旅美、旅中的征戰洗禮，胡瓏貿不只練就出打死不退的硬漢球風，連耍嘴皮子的功力也不斷升級，連垃圾話都是三聲道，國、台、英全都難不倒他。

台啤英熊總經理哈孝遠雖在台灣運彩T1聯盟開賽記者會點名周資華：「希望他能安安穩穩打完一整季，不要被驅逐出場。」但顯然媒體還是不看好，身為台灣籃壇著名的火爆浪子，周資華獲得72.7%的選票，媒體一致認為他將是第1個被趕出場的本土球員。